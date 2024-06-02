Про це заявила прем’єр-міністерка Італії

Про це заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, передає ANSA.

Вона підтвердила, що Зеленський візьме участь у саміті лідерів країн G7.

За словами Мелоні, загалом у саміті візьмуть участь щонайменше п’ятнадцять країн та міжнародних інституцій, крім лідерів учасників Групи семи та Папи Римського.

Проте прем’єрка Італії не уточнила формат участі Зеленського — онлайн чи очний.

Країни Групи семи (G7) та Європейський Союз (ЄС) обговорюють запровадження санкцій проти банків третіх країн, які допомагають обходити санкції фінансовій системі Росії.