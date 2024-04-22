Президент Володимир Зеленський особисто вручив ордени "Золота Зірка" військовим, яким було присвоєно звання Героя України, а також родинам загиблих Героїв, і відзнаки "Хрест бойових заслуг".

Про це повідомляє пресцентр Офісу Президента.

У своєму виступі глава держави підкреслив, що Україна не забуває хоробрість своїх захисників, які відстоюють нашу країну від ворога.

“Світ обрав підтримку України, бо Україна сама бореться й робить це справді сміливо. Сьогодні ми відзначаємо найвищими нагородами нашої держави, найвищими бойовими відзнаками людей, які є джерелом цієї хоробрості, які звільняли нашу землю, відбивали українські позиції, рятували своїх побратимів та знищували окупанта. Ми відзначаємо людей, які гідні всеукраїнської вдячності”, — сказав президент.

Він також висловив подяку родинам загиблих Героїв за їхніх синів і доньок, а також залишив слова вдячності сержантам і офіцерам, які турбуються про солдатів.

“Я прошу пам’ятати кожного й кожну, хто віддав своє життя в боях заради України”, — наголосив президент.

Вручення завершилося хвилиною мовчання в пам’ять загиблих захисників України.