Володимир Зеленський розповів, що Сполучені Штати могли б допомогти Україні більше, щоб ми перемогли. Президент також сказав, що “не хвилюється через конгресменів чи сенаторів”.

“Я з ними зустрічався. Коли я з ними сідаю і в нас діалог, тет-а-тет чи в команді, у більшості, 99,9% випадків вони – на моєму боці”, – пояснив український лідер.

Варто зауважити, що США ще не виділили Україні допомогу, адже республіканці та консерватори намагаються дійти згоди щодо безпеки на кордонах та міграційної політики.

Володимир Зеленський у цьому контексті відповів на питання, чи довіряє словам підтримки, які чув від членів Конгресу США. Президент сказав, що він “довіряє результатам”.

За майже п’ять років президентства я, з одного боку, бачив усе. Але коли я говорю з політиками, інколи думаю, що не бачив нічого… Усі усміхаються, обіймають, кажуть: “Ви стійкі, ви такі сильні, ви – справжній чоловік, лідер вільного світу. Ви врятували нашу демократію… Ми могли б втратити пів Європи, і Росія напала б на США, країни НАТО, і ми маємо дати вам усе, все що маємо.” І потім – наче команда “стоп, знято”,

– заявив Зеленський.

Також президент України описав обсяги військової допомоги від США.