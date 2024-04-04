Травень та червень повинні стати періодом активності для України, щоб Сили оборони могли досягти своїх завдань у війні.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні 3 квітня.

“Поступово плануємо й нашу роботу з партнерами на найближчі місяці. Чітко розуміємо, до чого готуються в Росії, що вони хочуть, під що збиратимуть солдатів у свою армію. І в нас, у нас усіх, у наших партнерів, має бути сильна відповідь на російські операції – будь-які російські операції. Ми маємо перемогти в цій війні. Це історичний шанс України – зламати російський реваншизм, і ми маємо цим шансом скористатися”, — наголосив Зеленський.

Президент також зазначив, що вже заслухав детальну доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, де було розглянуто стратегічні плани оборонних та активних дій на найближчий час.

“Наші дії на ключових напрямках. Захист наших позицій. Зміцнення наших позицій. Тиск наш на російські позиції. Ключові наші плани оборонних та активних дій на найближчий час”, — додав президент.

Нагадаємо, що голова держави 3 квітня заявив, що на 1 червня Росія готується додатково мобілізувати 300 тис. осіб.