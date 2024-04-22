Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки 22 квітня, під час якого обговорювалися важливі питання щодо ситуації на передовій, постачання зброї, захисту міст, громад та критичної інфраструктури.

Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі.

Зеленський підкреслив, що російські окупанти мають на меті показати хоч якісь успіхи до 9 травня, не зважаючи на свої втрати.

“Тепер їх підганяють ще й позитивні рішення друзів України. Нашим воїнам складно, але надходження необхідної допомоги вирівняє ситуацію. Саме тому підтримка конкретною зброєю, яка є в наших партнерів, необхідна нам невідкладно”, — вказав президент.

Президент наголосив на важливості надходження необхідної допомоги воїнам та висловив підтримку конкретної зброї від наших партнерів.

Крім того, Зеленський зазначив, що триває робота над новим форматом угод щодо власного виготовлення зброї, який має бути ефективним і вирівновано розподілено державні фінансові ресурси.

“На наступну Ставку дав доручення зібрати все, що відомо розвідкам про наміри російських терористів нищити цивільну інфраструктуру, і підготувати всеохопний план подальших дій: посилення фізичного захисту, де це працює, перерозподіл ППО та децентралізації, де це можливо”, — додав Зеленський.