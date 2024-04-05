Про це повідомили в Офісі Президента.
Гордійчук є генерал-лейтенантом Національної гвардії України з багаторічним досвідом служби.
Він здобув освіту в Київському інституті Військово-повітряних сил України та має диплом магістра Академії внутрішніх військ МВС України.
Гордійчук виконував різноманітні командирські посади в Національній гвардії України, включаючи командира взводу, командира полку та ряд вищих посад у територіальних управліннях.
Він також брав участь у проведенні АТО та отримав відзнаки за свою службу, зокрема Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
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