Про це повідомили в Офісі Президента.

Гордійчук є генерал-лейтенантом Національної гвардії України з багаторічним досвідом служби.

Він здобув освіту в Київському інституті Військово-повітряних сил України та має диплом магістра Академії внутрішніх військ МВС України.

Гордійчук виконував різноманітні командирські посади в Національній гвардії України, включаючи командира взводу, командира полку та ряд вищих посад у територіальних управліннях.

Він також брав участь у проведенні АТО та отримав відзнаки за свою службу, зокрема Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.