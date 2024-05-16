“А можна тепер, з урахуванням крайньої потреби нашої армії в дронах, забронювати нарешті працівників оборонних підприємств, зайнятих виконанням оборонних замовлень?..

Про визначення товариства з обмеженою відповідальністю “Футбольний клуб “Динамо “Київ” таким, що відповідає критеріям та є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період”.