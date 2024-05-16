“А можна тепер, з урахуванням крайньої потреби нашої армії в дронах, забронювати нарешті працівників оборонних підприємств, зайнятих виконанням оборонних замовлень?..
Чи суркісівська ТОВ «Футбольний клуб “Динамо ”Київ» робитиме дрони?
Коли ви вже нажеретеся?..”, —написав активіст.
Також у дописі він навів скріншот наказу Міністерства молоді та спорту, в якому йдеться:
Про визначення товариства з обмеженою відповідальністю “Футбольний клуб “Динамо “Київ” таким, що відповідає критеріям та є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період”.
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