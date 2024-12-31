На півночі Харкова, у зруйнованому війною лісі Журавлі, місцеві волонтери розпочали амбітний проєкт із відновлення природи. Біолог Юрій Бенгус із командою активістів саджають молоді дуби, що можуть стати символом відродження української природи.

Про це повідомляє The Guardian.

Російська армія намагалася захопити Харків у 2022 році, залишивши за собою численні руйнування. Під час бойових дій ліс перетворився на обгорілі залишки, які зараз намагаються замінити молодими деревами. Бенгус наголошує, що дуби не тільки найкраще підходять для цієї території, але й символізують стійкість та відновлення.

“Це довгостроковий проєкт. Дуби дозріють через 25 років, але я впевнений, що ліс виживе. Усе це буде Україною”, – заявив біолог.

За його словами, відновлення екосистеми має стратегічне значення, оскільки дуби підтримують біорізноманіття, сприяють зростанню грибів та є сприятливими для птахів і комах.

Відновлення лісу ускладнюють часті обстріли, заміновані ділянки та ризики для волонтерів. Бенгус разом із 16-річною волонтеркою Юлією Кучеревською працює навіть за кілька кілометрів від фронту. Дівчина відзначає, що висадила близько 40 тисяч жолудів, і додає, що такі ініціативи є важливим внеском у майбутнє.

“Мені подобається брати участь у цьому проєкті. Ми робимо щось значуще, попри небезпеку. Але якщо є повітряна тривога, батьки не дозволяють мені йти в ліс”, – розповіла Кучеревська.

Їхню ініціативу підтримали учні місцевої школи, які зібрали 50 кг жолудів, а також науковці з Києва, що передали унікальне насіння дубів. Учні перед посадкою замочували жолуді у воді, щоб перевірити їхню якість: здорові опускалися на дно, а непридатні спливали на поверхню.

Речник регіонального управління з надзвичайних ситуацій Євген Василенко повідомив, що цього року на Харківщині зафіксовано понад 300 лісових пожеж, спричинених обстрілами. Через війну та мінування неможливо використовувати авіацію для гасіння вогню.

“Ми працюємо у винятково складних умовах. Загроза обстрілів, дронів і мін змушує застосовувати нові методи. Ми також намагаємося рятувати тварин і мешканців з постраждалих територій”, – зазначив Василенко.

Однією з наймасштабніших пожеж стало загоряння у селі Студенок, що між Харковом і Донеччиною. Вогонь знищив 4 тисячі акрів лісу та 236 будинків, змусивши 200 осіб покинути свої домівки.

Після завершення чергового етапу посадок Бенгус повернувся до своєї квартири, щоб зібрати більше жолудів у парку біля будинку. Він вважає, що навіть невеликі зусилля мають значення.

“Природа – це наш дім. Ми маємо щось робити, щоб її захистити та відновити”, – підсумував він.