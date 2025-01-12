Про це він сказав в інтерв’ю ABC News.
За словами радника, нова адміністрація хотітиме побачити “справжню стабілізацію фронту”і тому проситиме знизити призовний вік з 25 до 18 років.
“Вони мають проблеми з людським ресурсом, у них призовний вік 26 років, а не 18. Українці зараз мають проблеми з людським ресурсом, їх призовний вік 26 років, а не 18. Мені здається, багато людей не розуміють, що вони можуть залучити сотні тисяч нових військових”, — сказав Волтц.
За його словами, якщо українці закликають увесь світ підтримати демократію, то й вони мають діяти відповідно.
“Нам потрібно, щоб проблема з браком людського ресурсу була вирішена. Йдеться не лише про боєприпаси чи виписування додаткових чеків, а й про те, щоб побачити лінію фронту, щоб ми могли укласти якусь угоду”, — сказав радник Трампа.
Раніше Зеленський в ефірі телемарафону в інтерв’ю, яке вийшло 18 жовтня, наголошував, що в української влади немає планів мобілізувати до Збройних сил з 18 років.
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