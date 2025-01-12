Майбутній радник президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волц підтримав зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років.



Про це він сказав в інтерв’ю ABC News.

За словами радника, нова адміністрація хотітиме побачити “справжню стабілізацію фронту”і тому проситиме знизити призовний вік з 25 до 18 років.

“Вони мають проблеми з людським ресурсом, у них призовний вік 26 років, а не 18. Українці зараз мають проблеми з людським ресурсом, їх призовний вік 26 років, а не 18. Мені здається, багато людей не розуміють, що вони можуть залучити сотні тисяч нових військових”, — сказав Волтц.

За його словами, якщо українці закликають увесь світ підтримати демократію, то й вони мають діяти відповідно.

“Нам потрібно, щоб проблема з браком людського ресурсу була вирішена. Йдеться не лише про боєприпаси чи виписування додаткових чеків, а й про те, щоб побачити лінію фронту, щоб ми могли укласти якусь угоду”, — сказав радник Трампа.

Раніше Зеленський в ефірі телемарафону в інтерв’ю, яке вийшло 18 жовтня, наголошував, що в української влади немає планів мобілізувати до Збройних сил з 18 років.