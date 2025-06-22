ВОЛЯ Фест 2025 у Хмельницькому: реєстрація учасників відкрита

Зареєструватись на фестиваль можна за офіційним сайтом реєстрації ВОЛЯ Фест 2025

У Хмельницькому стартувала реєстрація учасників на “ВОЛЯ Фест 2025”, який відбудеться 10 серпня в мікрорайоні Озерна. Цей спортивно-патріотичний фестиваль присвячений вшануванню пам’яті всіх загиблих захисників України, про що повідомила пресслужба Хмельницької міської ради.

Згідно з інформацією організаторів, захід проходитиме на території лісового масиву в Озерній. Фестиваль буде відзначати пам’ять Героя України майора Сергія Пилявця, який здобув перемогу на “ВОЛЯ Фест 2023”, а також вшанує всіх загиблих захисників нашої країни.

Програма фестивалю обіцяє безліч активностей, які зацікавлять як дорослих, так і дітей.

Для учасників заплановані такі дистанції:

2 км з перешкодами;

5 км з перешкодами;

5 км без перешкод;

скандинавська ходьба.

Дитячі старти включають:

100 метрів – для найменших;

500 метрів – для перших спортивних досягнень.

Реєстрація на “ВОЛЯ Фест 2025” відкрита, і всі бажаючі можуть долучитися до цього важливого заходу.