ВОЛЯ Фест 2025 у Хмельницькому: реєстрація учасників відкрита

Зареєструватись на фестиваль можна за офіційним сайтом реєстрації ВОЛЯ Фест 2025
У Хмельницькому стартувала реєстрація учасників на “ВОЛЯ Фест 2025”, який відбудеться 10 серпня в мікрорайоні Озерна. Цей спортивно-патріотичний фестиваль присвячений вшануванню пам’яті всіх загиблих захисників України, про що повідомила пресслужба Хмельницької міської ради.
Згідно з інформацією організаторів, захід проходитиме на території лісового масиву в Озерній. Фестиваль буде відзначати пам’ять Героя України майора Сергія Пилявця, який здобув перемогу на “ВОЛЯ Фест 2023”, а також вшанує всіх загиблих захисників нашої країни.
Програма фестивалю обіцяє безліч активностей, які зацікавлять як дорослих, так і дітей.
Для учасників заплановані такі дистанції:
- 2 км з перешкодами;
- 5 км з перешкодами;
- 5 км без перешкод;
- скандинавська ходьба.
Дитячі старти включають:
- 100 метрів – для найменших;
- 500 метрів – для перших спортивних досягнень.
Реєстрація на “ВОЛЯ Фест 2025” відкрита, і всі бажаючі можуть долучитися до цього важливого заходу.