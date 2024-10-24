До генерального директора ЮНЕСКО надійшло звернення з проханням до президента Володимира Зеленського відкласти рішення щодо декомунізації Одеси до кінця війни, коли можуть відбутися громадські консультації.
Лист з підписами опулікувало італійське видання Il Foglio.
Одеська обласна військова адміністрація влітку 2024 року ухвалила рішення перейменувати низку імперських топонімів у місті та демонтувати 19 пам’ятників російсько-імперським персонажам, серед яких постамент Пушкіну, Чкалову та Горькому.
Проте мер Геннадій Труханов почав захищати імперські символи від декомунізації. Адже в минулому році за прискореною процедурою історичний центр Одеси внесли в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Лист супроводжувався підписами митців, медійників та дослідників.
Серед тих, хто висловився проти позбавлення міста російських слідів:
- донька російського письменника, що жив в Одесі, Ісаака Бабеля Лідія та його онук Андрій Маляєв-Бабель,
- українська диригентка Оксана Линів,
- краєзнавець і військовий Олександр Бабіч,
- актор Борис Барський,
- режисерка Єва Нейман,
- художниця, портретистка Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Катерина Білетіна.