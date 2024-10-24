До генерального директора ЮНЕСКО надійшло звернення з проханням до президента Володимира Зеленського відкласти рішення щодо декомунізації Одеси до кінця війни, коли можуть відбутися громадські консультації.

Лист з підписами опулікувало італійське видання Il Foglio.

Одеська обласна військова адміністрація влітку 2024 року ухвалила рішення перейменувати низку імперських топонімів у місті та демонтувати 19 пам’ятників російсько-імперським персонажам, серед яких постамент Пушкіну, Чкалову та Горькому. 

Проте мер Геннадій Труханов почав захищати імперські символи від декомунізації. Адже в минулому році за прискореною процедурою історичний центр Одеси внесли в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Лист супроводжувався підписами митців, медійників та дослідників. 

Серед тих, хто висловився проти позбавлення міста російських слідів: 

  • донька російського письменника, що жив в Одесі, Ісаака Бабеля Лідія та його онук Андрій Маляєв-Бабель, 
  • українська диригентка Оксана Линів, 
  • краєзнавець і військовий Олександр Бабіч, 
  • актор Борис Барський, 
  • режисерка Єва Нейман,
  • художниця, портретистка Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Катерина Білетіна.