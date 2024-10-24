До генерального директора ЮНЕСКО надійшло звернення з проханням до президента Володимира Зеленського відкласти рішення щодо декомунізації Одеси до кінця війни, коли можуть відбутися громадські консультації.

Лист з підписами опулікувало італійське видання Il Foglio.



Одеська обласна військова адміністрація влітку 2024 року ухвалила рішення перейменувати низку імперських топонімів у місті та демонтувати 19 пам’ятників російсько-імперським персонажам, серед яких постамент Пушкіну, Чкалову та Горькому.

Проте мер Геннадій Труханов почав захищати імперські символи від декомунізації. Адже в минулому році за прискореною процедурою історичний центр Одеси внесли в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.



Лист супроводжувався підписами митців, медійників та дослідників.

Серед тих, хто висловився проти позбавлення міста російських слідів: