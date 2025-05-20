19 квітня на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я члени Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) ухвалили важливе рішення про підтримку глобальної угоди, яка має на меті покращення готовності до пандемій. Це рішення було схвалене 124 країнами, ініціатором голосування стала Словаччина, що викликало певний скептицизм з боку її прем’єр-міністра щодо вакцини проти COVID-19. Важливо зазначити, що жодна країна не виступила проти, хоча 11 держав, серед яких Польща, Ізраїль, Італія, Росія, Словаччина та Іран, вирішили утриматися.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус акцентував увагу на тому, що уряди світу прагнуть забезпечити справедливість, здоров’я та захист для своїх громадян, а також для глобального співтовариства від загроз, які можуть виникнути через патогени з потенціалом до пандемії.

Офіційне затвердження проєкту угоди відбудеться на пленарному засіданні Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я в Женеві. Цей документ має на меті усунення структурної нерівності у розробці ліків, вакцин та медичних інструментів, враховуючи уроки, отримані під час пандемії COVID-19.

Проте угода не набуде чинності, поки не буде узгоджено додаток щодо обміну патогенами, що може зайняти до двох років. Після цього держави-члени повинні будуть ратифікувати документ.

Ключові аспекти угоди про протидію пандеміям

16 квітня 2025 року країни-члени ВООЗ досягли важливої угоди щодо підготовки до можливих майбутніх пандемій. Після тривалих переговорів ця угода вважається значним досягненням у сфері глобального співробітництва.

Цей юридично зобов’язуючий документ має на меті зміцнити захист світу від нових патогенів, враховуючи трагічні наслідки пандемії COVID-19, яка забрала мільйони життів у 2020–2022 роках. Угода передбачає заходи для запобігання майбутнім спалахам та посилення міжнародної координації у відповідь на епідемії.

Ця домовленість розглядається як значний успіх для ВООЗ, особливо в умовах фінансових труднощів, з якими стикаються багатосторонні організації через скорочення зовнішнього фінансування, зокрема з боку США.

Згідно з інформацією, переговори за участю США були призупинені після того, як президент Дональд Трамп ініціював процес виходу країни з ВООЗ. Внаслідок цього США, як найбільший фінансовий донор організації, більше не зобов’язані дотримуватись умов угоди.