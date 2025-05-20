20 травня 2025 року країни-члени Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) ухвалили важливу “пандемічну угоду”, яка стала відповіддю на недостатню глобальну реакцію на пандемію COVID-19. Цей документ має на меті поліпшити запобігання, підготовку та реагування на можливі майбутні пандемії, враховуючи значні втрати, які спричинив коронавірус.

Угода була затверджена під час щорічної асамблеї ВООЗ у Женеві, де її обговорювали та розробляли протягом трьох років. Вона передбачає, що країни, які обмінюються зразками вірусів, отримуватимуть доступ до тестів, ліків і вакцин. Зокрема, 20% таких продуктів буде передано ВООЗ, щоб забезпечити доступ бідніших держав до необхідних ресурсів під час наступних пандемій.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус охарактеризував цю угоду як “історичний крок” і символ міжнародної співпраці в умовах, коли багато країн ставлять свої національні інтереси вище спільних цінностей.

Проте, як зазначає агентство АР, виникають питання щодо ефективності угоди, оскільки Сполучені Штати, які інвестували значні кошти в розробку вакцин проти COVID-19, не брали участі в фінальних етапах укладання угоди. Крім того, міжнародне право не передбачає механізмів покарання для країн, які можуть проігнорувати цей документ.

США, які традиційно є найбільшим донором ООН у сфері охорони здоров’я, залишилися осторонь процесу після оголошення адміністрації Трампа про вихід країни з ВООЗ у січні та припинення фінансування організації.

Нагадаємо, що 19 травня на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я члени ВООЗ проголосували за потенційно глобальний договір, спрямований на покращення готовності до майбутніх пандемій, що підкреслює важливість міжнародної співпраці у сфері охорони здоров’я.