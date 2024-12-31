Учора, 30 грудня, Всесвітня організація охорони здоров'я звернулася до Китаю з проханням поділитися даними та надати доступ для дослідження походження COVID-19.

Про це пише The Guardian.

ВООЗ наголосила, що для розуміння коріння пандемії необхідно отримати повну інформацію, і це є як моральним, так і науковим імперативом.

Організація звернула увагу, що пандемія забрала понад 7 мільйонів життів і завдала серйозної шкоди економіці та охороні здоров’я по всьому світу. ВООЗ підкреслила, що без належного обміну інформацією і співпраці між країнами світ не зможе ефективно запобігати майбутнім епідеміям.

Зазначається, що 31 грудня 2019 року ВООЗ отримала перші повідомлення від китайських органів охорони здоров’я про випадки “вірусної пневмонії” в Ухані, що стало початком боротьби з COVID-19.

У зв’язку з річницею пандемії, ВООЗ закликала вшанувати пам’ять загиблих від COVID-19, визнати страждання постраждалих та відзначити внесок медичних працівників у боротьбу з хворобою.