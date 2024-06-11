На фронті від початку доби сталося 69 бойових зіткнень, найбільша активність російських військ на даний час фіксується на Покровському та Куп’янському напрямках.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 16:00 вівторка, 11 червня.

“Від початку доби на фронті відбулося 69 бойових зіткнень. Найбільша активність ворога наразі на Покровському та Куп’янському напрямках. Наші захисники стають на заваді наступальним спробам російських окупантів та завдають їм втрат”, – ідеться у повідомленні.

На Куп’янському напрямку кількість російських атак збільшилась до чотирьох, з них дві, в районах Піщаного та Берестового, тривають.

На даний час три спроби російських загарбників просунутись вперед стримують українські підрозділи на Лиманському напрямку. Бої точаться у двох локаціях біля Греківки та в районі Тернів. Загальна кількість штурмових дій ворога на цьому напрямку за сьогодні – 14.

На Сіверському напрямку кількість штурмових дій росіян не змінилася. Втім, загарбники застосовують тут авіацію. Район Білогорівки бомбардували шістьма КАБами, а по Роздолівці били некерованими авіаракетами.

На Краматорському напрямку українські захисники продовжують відбивати атаки росіян. Тривають три боєзіткнення в районах населених пунктів Часів Яр та Кліщіївка. Загальна кількість ворожих штурмів на напрямку зросла до дев’яти.

На Покровському напрямку активність ворога зберігається в районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Калинового. Мова йде вже про 18 різних атакувальних дій загарбників на цьому напрямку з початку доби.

Крім того, ворог вдень почав активніше діяти на Оріхівському напрямку – завдав ще трьох авіаударів, по районах сіл П’ятихатки і Лобкове та неподалік селища Велика Новосілка.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.