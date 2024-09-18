Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 16:00 середи, 18 вересня.

Росіяни не припиняють обстрілювати прикордоння Сумської, Чернігівської та Харківської областей. Зокрема з артилерії та мінометів обстріляли Миколаївку, Велика Писарівку, Бояро-Лежачі, Тимофіївку, Малушине, Угроїди, Павлівку, Тимоновичі та Чайкіне.

Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по районах Графського, Бондарівщини, Малушиного, Соснівки, Іскрівщини, Ободів, Костянтинівки.

На Харківському напрямку війська РФ за підтримки авіації намагаються штурмувати позиції українських підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку російські загарбники дев’ять разів атакували Сили оборони в районах Синьківки, Кругляківки та Стельмахівки. Два боєзіткнення ще тривають. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Лиманському напрямку за день армія РФ здійснила сім атак на позиції українців поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Невського та Макіївки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

Війська загарбників продовжують шукати слабкі місця в українській обороні поблизу Верхньокам’янського на Сіверському напрямку. Один штурм українські воїни відбили, ще одне боєзіткнення – продовжується.

На Краматорському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони відбили три атаки російських загарбників поблизу Часового Яра та Ступочок. Водночас авіація росіян завдала ударів КАБАми та НАРАми по Часовому Яру та Дружківці.

На Торецькому напрямку російські війська сім разів намагалися вклинитися в українську оборону в районах населених пунктів Дачне, Щербинівка, Неліпівка та Нью-Йорка. По Щербинівці та Іванопіллю двічі вдарили КАБами.

На Покровському напрямку російські загарбники за підтримки авіації здійснили 24 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Новоторецька, Гродівки, Новогродівки, Михайлівки та Красного Яру.

Сили оборони стримують натиск та відбили 21 атаку ворога, три боєзіткнення – ще тривають.

На Курахівському напрямку армія РФ атакувала 26 разів у бік населених пунктів Цукурине, Українськ, Георгіївка, Дальнє та Костянтинівка. Двадцять три спроби загарбників просунутися вперед вже відбиті.

На Времівському напрямку відбулось п’ять російських атак неподалік Катеринівки та Богоявленки. Три бої ще не завершилися.

На Гуляйпільському напрямку російські загарбники без успіху атакували в районі Гуляйполя. Водночас авіація росіян завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по П’ятихатках та Жереб’янках.

На Оріхівському напрямку війська РФ чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районах Малої Токмачки та Новоданилівки. Одне боєзіткнення ще триває.

Також чотири рази росіяни без успіху атакували Сили оборони на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. Від початку доби російські літаки завдали дванадцять ударів шістнадцятьма КАБми по власній території.