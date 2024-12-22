Про це повідомила військова адміністрація Сумської області

Повідомляється про ситуацію на прикордонні станом на 21.00 21 грудня. “Протягом дня росіяни здійснили 42 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 93 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Зноб-Новгородська громади”, — йдеться в дописі.

На територію Есманьської громади росіяни скинули 3 міни. Також були артилерійські обстріли, удар FPV-дроном, скидання ВОГ з БпЛА – 27 вибухів.

По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів, РСЗВ, скинув ВОГ з БпЛА – 24 вибухи.

По Великописарівській громаді здійснено артилерійський і мінометний обстріли, 9 вибухів.

На Білопільську громаду росіяни скидали ВОГ з БпЛА, здійснили мінометні обстріли, 10 вибухів.

Шалигинську, Глухівську і Юнаківську громаду атакували FPV-дронами, 13 вибухів.

На територію Хотінської громади ворог скинув 3 міни. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.