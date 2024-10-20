Про це повідомляє АТ “Сумиобленерго”.

“Сьогодні вранці російська армія вдарила по одному з енергетичних об’єктів на Сумщині. Унаслідок чого тимчасово знеструмлені понад 37 тисяч споживачів на Роменщині (104 населені пункти)”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, ще понад 14 тисяч споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок військової агресії РФ на прикордонних територіях у Сумській області (це 130 населених пунктів).

“Усі зусилля енергетиків направлені на відновлення розподілу електроенергії в кожну оселю”, – додали в пресслужбі компанії.