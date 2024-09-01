31 серпня ворог здійснив ракетний удар по колоні зерновозів на шляху "Суми-Харків" поблизу села Верхня Сироватка, внаслідок чого загинув водій.

Про це інформує Прокуратура Сумщини.

Унаслідок ракетного удару по колоні зерновозів на Сумщині загинув один водій, а четверо осіб отримали поранення.

Слідство, яке проводить Сумська обласна прокуратура, розпочато за фактом порушення законів війни та умисного вбивства.

Атака сталася 31 серпня 2024 року поблизу с. Верхня Сироватка, коли ворог застосував заборонені методи ведення війни.

Внаслідок удару один вантажний автомобіль загорівся, а близько 20 інших були пошкоджені.