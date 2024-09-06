Після 10-ї години ранку у п'ятницю, 6 вересня, російські війська атакували Павлоград Дніпропетровської області. На цю мить відомо про 30 постраждалих, серед них троє дітей, одна людина загинула.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“30 постраждалих у Павлограді. Троє з них — діти. Окрім 9-річної дівчинки, через ракетну атаку на місто потерпіли хлопці 11 та 4 років”, — зазначив посадовець станом на 12:01.

Він додав, що серед людей, які у лікарні, двоє важких. Медики роблять все, аби їх врятувати.

Також Лисак зауважив, що внаслідок атаки на Павлоград, у місті сталося декілька займань. В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Вогонь надзвичайники приборкали та врятували п’ятьох людей.

Нагадаємо, що у ніч на п’ятницю, 6 вересня, російські загарбники обстрілювали Дніпропетровську область. У Нікопольському районі постраждали 62-річна жінка та 65-річний чоловік, понівечено понад десяток приватних осель.