Від початку доби на фронті відбулося 132 бойових зіткнення. Найбільш активно росіяни тиснуть на Покровському напрямку.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

“Із початку доби відбулося 132 бойових зіткнення, противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 73 авіаційних ударів із застосуванням 117 КАБів, більше 610 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько 3 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння”, — йдеться у повідомленні.

Ситуація на напрямках

У Генштабі уточнили, що ворог інтенсивно атакує на Покровському напрямку. Там впродовж дня, агресор здійснив 37 штурмових та наступальних дій. За наявною інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 348 осіб вбитими та пораненими.

Там також знищено один БТР, одину БМП, чотири одиниці автомобільної техніки, два мотоцикли, три антени БпЛА, одну гармату та один міномет. Окрім того, два БТР, одна ББМ, один автомобіль, одна МТЛБ та один ворожий міномет були пошкоджені.

На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень з російськими загарбниками. П’ять атак в районах Вовчанська та Тихого відбито українськими воїнами, ще дві тривають.

На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного, Кругляківки, Степової Новоселівки, Лозової, Вишневого та Першотравневого. Дві атаки досі триває.

12 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Греківка, Терни, Новомихайлівка, Торське та Серебрянка. Вісім атак противника нашим підрозділам вдалось відбити, ще чотири боєзіткнення триває, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку мали місце п’ять бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районах Ступочок, Білої Гори та Григорівки, всі спроби ворога покращити своє становище були зупинені українськими воїнами.

Ворог чотири рази намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Торецька та Неліпівки три рази отримали жорстку відсіч від наших захисників. Одна атака триває.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 30 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Катеринівка, Антонівка, Новодмитрівка, Кремінна Балка, Зоряне, Гостре та Дальнє. Підрозділи Сил оборони відбили 26 атак противника, чотири атаки тривають досі.

На Времівському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень. Всі ворожі штурми зупинені в районах Богоявленки, Новоукраїнки та Золотої Ниви.

На Оріхівському напрямку одну безуспішну атаку ворога відбито нашими оборонцями протягом дня поблизу Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку наші воїни чотири рази відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території росії. На даний час відомо про 27 авіаційних ударів із застосуванням 21 КАБ.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.