Один із російських пропагандистів заявив, що масованих ракетних атак на Україну нібито більше не буде. В Україні спростували інформацію зазначивши, що РФ вже накопичила ракети на аеродромах стратегічної авіації.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За словами пропагандиста, стратегічній авіації РФ нібито “сказали видихнути і розслабитися”, а удари можуть відновитися як “відповідний аргумент” або для того, щоб змусити Україну піти на переговори.

Водночас керівник ЦПД наголосив, не варто довіряти російським пропагандистам. За його інформацією, ворог накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації.