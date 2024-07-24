Про це повідомляють аналітики DeepState.
“До нас звернулися бійці 1 та 3 батальйонів 31 ОМБр, які останні дні ведуть оборону в оточенні. Південніше Лозуватського ворог утворив горловину, через яку доводиться утримувати ряд позицій західніше висоти 236.9”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупанти намагаються підійти максимально близько до Іванівки.
Як кажуть аналітики, оперативно-тактична обстановка стала критичною на вихідних через хаотичний відхід однієї з піхотних бригад. 47 ОМБр, яка прийшла на поміч, не змогла стримати противника, який переважав числом. Попередньо, у селі вже було скупчення чисельністю від двох рот.
“Бійці 31 ОМБр доповідають про ризики та можливі наслідки керівництву батальйонів. Останні їх підтримують, але бригадне керівництво хоче, щоб бійці й надалі сиділи в оточенні – до останнього солдата. Управління рот фактично відсутнє, адже їх командири поранені або загиблі”, — пишуть аналітики.
У DeepState додають, що зараз противник просочується у Вовче, аби вдень поновити штурмові дії за село.
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