Про це ідеться на сторінці у Фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України про ситуацію станом на 16:00 середи, 3 липня.

«Від початку доби ворог продовжує нарощувати темпи наступальних дій на Донеччині. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла, і складає понад 90. Українські захисники впевнено стримують натиск російських окупаційних військ та завдають ворогу значних втрат», – ідеться в повідомленні.

Разом із тим, під постійним бомбардуванням перебуває Харківська область. Сьогодні зі сторони Бєлгорода (РФ) та Шебекіного (РФ), терористи завдали авіаційних ударів КАБами по районах населених пунктів Липці, Малі Проходи, Нескучне, Слобожанське. Водночас відбито шість ворожих атак у районі Вовчанська та Липців.

На Куп’янському напрямку ворог два рази безуспішно штурмував оборонні рубежі українських підрозділів у районі Стельмахівки. Для підтримки задіював авіацію – вдарив КАБами в районах населених пунктів Борова та Піщане. «Українські воїни стійко тримають оборону. На даний час триває одне бойове зіткнення», – додали у Генштабі.

На Лиманському напрямку за день армія РФ здійснила 19 атак на позиції Сил оборони поблизу Невського, Макіївки, Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі. Десять боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще дев’ять – тривають.

На Сіверському напрямку ворог продовжує шукати слабкі місця в українській обороні. Поблизу Виїмки відбили одну атаку армії РФ.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснюють чотири штурми позицій українського війська поблизу Калинівки, тривають бої.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до 12. Ворог за підтримки авіації концентрує свої зусилля на спробах просунутись у бік Білої Гори, Торецька, Деліївки, Північного та Нью-Йорка, наразі триває три бойових зіткнення.

На Покровському напрямку зафіксована найбільша кількість протистоянь. Від початку доби загарбники здійснили вже 19 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Прогреса, Євгенівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Калинового. Сили оборони стримують натиск та відбили 13 атак, шість боєзіткнень ще тривають.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 11 атак ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки.

На Времівському напрямку українські військові відбили два ворожих штурми неподалік Водяного та Урожайного. Загарбники застосували КАБи та некеровані авіаційні ракети в районах Времівки та Старомайорського.

На Гуляйпільському напрямку в районі Чарівного відбулася одна безуспішна спроба атаки.

На Оріхівському напрямку ситуація загострилася, від початку доби українські воїни відбили дві атаки в районах Новоандріївки та Роботиного. Сім ворожих атак у районах Новоданилівки, Щербаки та Роботиного тривають. Також армія РФ задіяла авіацію в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворог також безуспішно двічі атакував українських захисників поблизу Кринок. Зазнали ударів КАБами райони населених пунктів Козацьке, Тягинка, Бургунка та Шляхове.