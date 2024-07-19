Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в етері телемарафону “Єдині новини”.
“З точки зору безпеки жодних змін там не відбувається”, — додав Юсов.
Він зауважив, що головною ціллю росіян на даний час є території Донбасу, тому потужних наступів на інших напрямках росіяни не планують.
Щодо спроб наступу окупантів на Харківському та Сумському напрямках, за словами Юсова, ворог таким чином намагається відтягнути сили оборони з інших важливих напрямків.
“Угруповання ворога достатньо чисельне, проте воно не змінювалося останнім часом настільки, щоб говорити про нові потужні наступи на нових напрямках”, — зазначає Юсов.
На його переконання, Росія не здатна швидко підготувати десятки тисяч контрактників, яких окупаційна влада різними “плюшками” й примусами змушує підписувати контракти.
“Виконувати пекельний рекрутинговий план стає важко. А рано чи пізно постане чергове питання щодо мобілізації, а це вже виклики соціальної напруги й настроїв. Тобто в Кремлі є чим мастити собі голову”, — вважає Юсов.
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