Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в етері телемарафону “Єдині новини”.

“З точки зору безпеки жодних змін там не відбувається”, додав Юсов.

Він зауважив, що головною ціллю росіян на даний час є території Донбасу, тому потужних наступів на інших напрямках росіяни не планують.

Щодо спроб наступу окупантів на Харківському та Сумському напрямках, за словами Юсова, ворог таким чином намагається  відтягнути сили оборони з інших важливих напрямків.

“Угруповання ворога достатньо чисельне, проте воно не змінювалося останнім часом настільки, щоб говорити про нові потужні наступи на нових напрямках”, зазначає Юсов.

На його переконання, Росія не здатна швидко підготувати десятки тисяч контрактників, яких окупаційна влада різними “плюшками” й примусами змушує підписувати контракти.

“Виконувати пекельний рекрутинговий план стає важко. А рано чи пізно постане чергове питання щодо мобілізації, а це вже виклики соціальної напруги й настроїв. Тобто в Кремлі є чим мастити собі голову”, вважає Юсов.

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