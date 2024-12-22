У місті Покровськ і селищі Удачне Покровського району на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинув 25-річний чоловік й поранена 66-річна жінка.

Про це повідомила представниця Донецької обласної прокуратури Олена Руденко в коментарі “Суспільне Донбас”.

“Близько 10 ранку російська армія обстріляла житловий квартал Покровська. В результаті ворожої атаки дістала травму руки жінка. Через годину війська РФ обстріляли селище Удачне, внаслідок цього з-під завалів зруйнованого приватного будинку деблокували тіло загиблого 25-річного мешканця”, — розповіла вона.

Також зазначила, що тип зброї, з якої обстріли ці населені пункти, встановлюють.

За даними Руденко, правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів відповідно до статті 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.