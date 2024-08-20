Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
У результаті цього 72 населені пункти (18,5 тисяч абонентів) залишилися без електроенергії.
“Вже відновлено електропостачання частини об’єктів критичної інфраструктури громади та житлового сектору.
Дякуємо нашим енергетикам за злагоджені та професійні дії”, — зазначили у заяві.
Окрім цього, окупанти атакували Шалигинську громаду за допомогою FPV-дронів.
“Внаслідок ударів 1 цивільну особу поранено”, — повідомляє Сумська ОВА.
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