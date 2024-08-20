У ніч на 20 серпня на Сумщині ворог завдав ракетного удару по енергетичних об'єктах Глухівської громади.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

У результаті цього 72 населені пункти (18,5 тисяч абонентів) залишилися без електроенергії.

“Вже відновлено електропостачання частини об’єктів критичної інфраструктури громади та житлового сектору. Дякуємо нашим енергетикам за злагоджені та професійні дії”, — зазначили у заяві.

Окрім цього, окупанти атакували Шалигинську громаду за допомогою FPV-дронів.

“Внаслідок ударів 1 цивільну особу поранено”, — повідомляє Сумська ОВА.