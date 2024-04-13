Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Армія країни-агресорки окупувала Богданівку — село у Бахмутському районі на Донеччині.

“Ворог окупував Богданівку та просунувся біля Часового Яру, Новокалинового та Тоненького”, — йдеться у повідомленні.

За висновком DeepState, на Донецькому напрямку загалом зберігається важка ситуація, але на фоні подій біля Часового Яру, вона виглядає стабільною.

“Ворог збирає резерви для битви за Часів Яр. Найближчі тижні принесуть багато неприємних і важких новин”, — вважають аналітики.

Чекаємо підтвердження чи спростування цієї інформації від Генштабу ЗСУ.

Додамо, у ранковому зведенні Генштабу про Богданівку не згадується. Повідомляють лише про відбиття українськими захисниками 33-х атак на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, що раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов наголошував на тому, що найближчими місяцями ситуація на фронті буде непростою. За його словами, військові дії відбуваються по всій лінії фронту, але “окремим напрямком стоїть схід, Донецька та Луганська області” — там спроби наступу росіян мають особливо активний характер.