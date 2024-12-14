Такі дані надає портал DeepState.
“Ворог окупував Веселий Гай, Єлізаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне”, — пишуть аналітики.
Крім того, йдеться в повідомленні DeepState, росіяни просунувлися в Костянтинопільському, Сухих Ялах, Шевченку, біля Дальнього, Піщаного, Благодатного та Сторожевого.
Частина населених пунктів, де згідно з даними проєкту йдеться про окупації та просування ворога, знаходяться навколо Успенівки.
- Окупанти взяли під контроль ще три населені пункти Донеччини — DeepState
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