Такі дані надає портал DeepState.

“Ворог окупував Веселий Гай, Єлізаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне”, — пишуть аналітики.

Крім того, йдеться в повідомленні DeepState, росіяни просунувлися в Костянтинопільському, Сухих Ялах, Шевченку, біля Дальнього, Піщаного, Благодатного та Сторожевого.

Частина населених пунктів, де згідно з даними проєкту йдеться про окупації та просування ворога, знаходяться навколо Успенівки.