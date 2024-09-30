Про це повідомляють аналітики ресурсу DeepState.
“Ворог окупував Невське (Луганщина) та просунувся біля Новогродівки, Кругляківки (Харківщина), Водяного, у Вугледарі та Торецьку”, – йдеться у повідомленні.
Загарбники окупували село Невське, а також просунулися у низці населених пунктів Донеччини і біля одного на Харківщині.
Про це повідомляють аналітики ресурсу DeepState.
“Ворог окупував Невське (Луганщина) та просунувся біля Новогродівки, Кругляківки (Харківщина), Водяного, у Вугледарі та Торецьку”, – йдеться у повідомленні.