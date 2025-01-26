Про це інформує аналітичний проєкт DeepState. 

“Ворог окупував Времівку, а також просунувся у Великій Новосілці, Торецьку, Котлиному, біля Надіївки, Петропавлівки та Котлиного”, – йдеться у повідомленні. 

Напередодні ввечері DeepState повідомило про відбиття чергової спроби росіян захопити Єлизаветівку.

“Сьогодні зранку (25 січня, – ред.) ворог з Воздвиженки намагався заїхати в Єлизаветівку, втративши щонайменше 10 ОВТ (озброєння та військова техніка, – ред.). Спочатку рухався танк, задача якого була пробити маршрут, але його було уражено. Після цього з Воздвиженки висунулося 9 ОВТ ворога, з яких 6 знищені одразу, а 3 уражено під час відходу”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що офіційного підтвердження цієї інформації від Генштабу немає. 