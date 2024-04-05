Кількість атак РФ зменшилась на тлі їх підготовки до нового масованого удару. Для цього наразі ворог перевіряє готовність систем ППО України.

“Останнім часом ворог дійсно використовує такі партії – 10 і більше дронів-камікадзе протягом ночі. Іноді й 3-4 дрони за ніч спрямовують в напрямку, де перевіряють готовність систем протиповітряної оборони, а не намагалися щось ушкодити”, – пояснила вона.

Зокрема, Гуменюк зауважила, що дана тактика виправдовується тим, що окупанти готуються до наступних атак, тому українцям потрібно без остраху підготуватися до майбутніх обстрілів.

“Напоготові потрібно тримати речі, щоб зібрати та піти в укриття. Варто пам’ятати, що бойова робота часом призводить до того, що збита ракета чи збитий дрон можуть завдавати пошкоджень чи поранень своїми уламками”, – попередила вона.