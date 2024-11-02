Зафіксовано падіння уламків вже в шести районах столиці.

Про це повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

За його інформацією, внаслідок атаки дронів збройних сил РФ по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків вже в шести районах столиці: Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському.

Попко каже, що достеменно відомо про одного постраждалого. Всі пожежі ліквідовано.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко повідомив про наслідки падіння уламків в Шевченківському районі.

“У Шевченківському районі уламки дрона влучили в офісну будівлю. Попередньо – загоряння на одному з поверхів. Екстрені служби на місці”, — написав він.

Раніше Кличко інформував про двох постраждалих в Святошинському районі. Одному з них медики надали допомогу на місці, іншого – госпіталізували.