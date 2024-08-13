Російські війська продовжують здобувати локальні успіхи на фронті, зокрема у Донецькій області. За добу ворог спромігся окупувати кілька населених пунктів області — Лисичне, Іванівку та Свиридонівку.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

“Ворог окупував Лисичне, Іванівку, Свиридонівку та просунувся у Гродівці, Костянтинівці, Невельському, біля Сергіївки, Піщаного та Новоторецького”, — йдеться у дописі.

Разом з тим, противника вдалося відкинуто біля Стельмахівки, зазначає Deep State.

“Не забуваємо, що війна йде і на сході та півдні України”, — наголошується у повідомленні.

За попередньою інформацією Deep State, ворог просунувся біля Пантелеймонівки, в Північному, Нью-Йорку та його околицях. Кількома днями раніше ворог просунувся біля Піщаного, Стельмахівки, в Іванівці та Красногорівці Донецької області.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16:00 вівторка, 13 серпня, росіяни здійснили штурмові дії на Покровському напрямку у районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Малинівка, Гродівка, Желанне та Скучне. Сили оборони стримують натиск військ РФ та відбили 22 атаки, 14 боєзіткнень продовжуються. Також ворог завдав чотири авіаудари по Олександрополю і Гродівці.