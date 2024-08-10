Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.
“Кацапи намагаються оточити частину позицій Сил Оборони біля Стельмахівки та Піщаного. Північніше останнього населеного пункту противник спробує після оточення вийти на висоти північніше, що дасть їм нові можливості для подальшого наступу на Колесниківку”,— зазначають спостерігачі.
Напередодні DeepState писав про те, що ворог просунувся біля Пантелеймонівки, Гродівки, Сергіївки та в Красногорівці.
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