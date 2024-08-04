Згідно з останніми геолокаційними кадрами, російські війська мають просування в районі Кремінної, Сіверська та Часового Яру.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики підтвердили продовження наступальних операцій РФ в районі Глибокого, Вовчанська та Тихого впродовж 2 та 3 серпня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Також повідомляється, що 2 та 3 серпня окупанти продовжували наступальні дії:

на північний схід від Куп’янська в районі Сіньківки;

на північний захід від Сватового в районі Колисинківки, Новоосиново, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки;

на північний захід від Кремінної в районі Макіївки;

та на захід від Кремінної в районі Тернів та Торського.

Згідно з заявою полковника Віталія Саранцева, представника Харківської групи військ України, противник перекидає сили з окупованої Луганської області до району Стариця, у рамках підготовки до майбутніх наступальних операцій.

У суботу, 3 серпня, агресор продовжив наступальні операції на Покровському напрямку, але не досяг підтверджених успіхів. На цей напрямок, за словами офіцера української бригади, росіяни перекидають усі наявні резерви на Покровський напрямок, особливо з окупованого Геніченська, Бердянська та Маріуполя.

Також впродовж двох останніх днів окупанти продовжували наступати на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки, й на південний захід від Донецька в районі Костянтинівки та Парасковіївки, але лінія фронту не змінилася.