Ворог зміг просунутися в Торецьку Донецької області, і в місті вже немає цілих районів.

Про це повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання “Луганськ”, майорка Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону.

“Сьогодні DeepState оновив карту, показуючи, що в Торецьку ворог просувається. На жаль, мушу визнати, що це так. Ворог використовує тактику: артилерія, знищуємо місто, знищуємо райони. У Торецьку вже не те, що будинків цілих немає, а там цілих районів немає. Вони просто проходять і закріплюються там, де неможливо ховатися, де немає укриттів, взагалі нічого”, – розповіла вона під час телемарафону у вівторок.

Вона також підкреслила, що місто фактично “стерте з лиця землі” через постійні обстріли російської артилерії.

“Ви бачили перед цим кадри 5 штурмової бригади з Часового Яру, але насправді Торецьк має ще гірший вигляд. Ворог намагається знищувати райони і просуватися там, де вже нічого немає”, – додала Бобовнікова.

Щодо ситуації навколо Часового Яру, майорка повідомила, що кількість штурмів дещо зменшилася порівняно з попередніми періодами.

“Ворог не може атакувати нас прямо в лоб, оскільки вони несуть дуже великі втрати. Вони намагаються вишукувати слабкі місця, обходити з флангів”, – пояснила вона.

Також, за словами Бобовнікової, українська розвідка повідомляє, що противник намагається скористатися сухою погодою в Донецькій області, активно застосовуючи артилерію та дрони, щоб досягти своїх цілей до початку зимових холодів.