Російські загарбники попри шалені втрати, не полишають спроб захопити місто Часів Яр на Донеччині та його околиці.

Про це сказав речник Оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Назар Волошин в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Уже кілька місяців на тому напрямку ворог намагається захопити Часів Яр і його околиці. Лише за добу на цьому напрямку відбулося понад 1100 мінометних і артилерійських обстрілів. І у район Часового Яру прилетіло понад 260 обстрілів з різних видів озброєння. Це говорить про те, що більшість обстрілів противником приходиться на саме місто Часів Яр. Також усі штурми, а їх було дев’ять на тому напрямку, ворог проводить для того, щоб взяти це місто”, — зазначив він.

Як зазначив Волошин, по цьому напрямку минулої доби працювала ворожа авіація, яка завдала 11 авіаударів та скинула 13 керованих авіабомб.

“На тому напрямку втрати ворога чималі. На ранок було зафіксовано понад 50 окупантів знищених і понад 80 – отримали поранення. Це на цю добу. На попередню добу ворог там був більш активний, було знищено понад 250 окупантів та майже 400 отримали поранення. Часів Яр росіянам стоїть поперек горла”, — констатував Волошин.

Військовий запевнив, що українські захисники роблять все можливе, аби ворогу не дістався ні Часів Яр, ні околиці, ні прилеглі до цього міста населені пункти.