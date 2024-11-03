Про це повідомила Харківська ОВА.

За даними ОВА, 3 листопада о 15:10 російські війська завдали ударів трьома КАБ у поле поблизу села Уди.

О 15:20 ще трьома КАБами ворог вдарив поблизу села Муравське та околиці села Одноробівка.

“Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок, сараї, каналізаційно-насосна станція та енергомережі. О 15:25 завдано авіаудару КАБ по околиці села Ковалі. Пошкоджено три приватні будинки. О 15:28 ворожий КАБ влучив в поле поблизу села Стогнії. Без постраждалих”, — йдеться в дописі.