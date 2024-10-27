Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
Приблизно о 14 годині ворог вдарив по Центральному району Херсона. За словами Мрочка, один чоловік отримав травми, несумісні з життям, інший дістав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, множинні уламкові поранення.
Пізніше голова МВА повідомив про ще одного загиблого
“Травми, несумісні з життям, внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району міста отримав 61-річний чоловік. Таким чином, окупанти сьогодні вбили у Херсоні трьох чоловіків”, — написав він.
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