Окупанти сьогодні вбили у Херсоні трьох чоловіків, влучили по центральному району міста.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

Приблизно о 14 годині ворог вдарив по Центральному району Херсона. За словами Мрочка, один чоловік отримав травми, несумісні з життям, інший дістав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, множинні уламкові поранення.

Пізніше голова МВА повідомив про ще одного загиблого

“Травми, несумісні з життям, внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району міста отримав 61-річний чоловік. Таким чином, окупанти сьогодні вбили у Херсоні трьох чоловіків”, — написав він.