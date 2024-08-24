Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.
“Окупанти вдарили артилерією. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє рятувальників”, — йдеться у дописі.
Федоров також додав, що внаслідок артобстрілу пошкоджені приватні будинки на п’яти вулицях, сталося займання. Пожежу приборкує підрозділ ДСНС.
Нагадаємо, що сьогодні російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона, постраждали півторарічний хлопчик та троє чоловіків. За даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, малюк у стані середньої тяжкості наразі перебуває у реанімації.
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