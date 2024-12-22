Під час обстрілів Херсонщини одна людина загинула, ще шість мирних мешканців регіону дістали поранення, з них – одна дитина.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

О 8.26 він додав, що російські військові забрали життя ще одного херсонця: «Вчора ввечері у Дніпровському районі окупанти атакували з безпілотника чоловіка 1975 року народження. На жаль, він дістав смертельні поранення».

Чоловік загинув у Дніпровському районі Херсона. У Херсоні ж було була поранена і дитина – постраждала дівчина 15 років. Їй надана необхідна медична допомога.

Минулої доби Херсонська міська територіальна громада зазнала потужних авіаційних ударів. По дві керовані авіабомби були випущені в бік Садового та Придніпровського і сім – на Антонівку. Крім того, в бік Антонівки був спрямований ракетний удар. Ворожа артилерія також била по Антонівці та Придніпровському, а ще по Херсону і Молодіжному. Тут було пошкоджено щонайменше сім приватних будинків та дві автівки.