Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
О 8.26 він додав, що російські військові забрали життя ще одного херсонця: «Вчора ввечері у Дніпровському районі окупанти атакували з безпілотника чоловіка 1975 року народження. На жаль, він дістав смертельні поранення».
Чоловік загинув у Дніпровському районі Херсона. У Херсоні ж було була поранена і дитина – постраждала дівчина 15 років. Їй надана необхідна медична допомога.
Минулої доби Херсонська міська територіальна громада зазнала потужних авіаційних ударів. По дві керовані авіабомби були випущені в бік Садового та Придніпровського і сім – на Антонівку. Крім того, в бік Антонівки був спрямований ракетний удар. Ворожа артилерія також била по Антонівці та Придніпровському, а ще по Херсону і Молодіжному. Тут було пошкоджено щонайменше сім приватних будинків та дві автівки.
- Херсонщина під ударами ворога: 2 людини загинули, ще 11 поранені
- Через нічну атаку РФ “Сільпо” втратило склад і товарів на 400 млн грн
- Російська армія вдарила по житловому будинку у Кривому Розі