Окупант поцілив по об’єкту по транспортно-логістичному об’єкту припортової інфраструктури.

“За даними військових, від вибухової хвилі та уламків ракет пошкоджень зазнали приватні будинки. В одному з яких впала стеля. На приватному подвір’ї сталося займання сіна. Окрім цього, наразі відомо про щонайменше одного постраждалого. Наслідки іще уточнюють”, – йдеться у повідомленні.

Про це повідомили у Силах оборони півдня.

Минула повітряна тривога в області почалася о 13:14 та тривала 40 хвилин. У ОВА застерігали мешканців Одещини перебувати в укриттях під час тривоги.