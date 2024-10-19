Пошкоджена житлова триповерхівка та понад 10 приватних будинків, попередньо — без жертв.

Про це повідомила міська влада Одеси з посиланням на в.о. Одеського міського голови Олександра Філатова.

“В результаті ракетної атаки на Одесу, за попередніми даними, пошкоджено триповерхівку та понад 10 приватних будинків. Як зазначив в.о. Одеського міського голови Олександр Філатов, наразі інформація про загиблих та постраждалих осіб не надходила. Після виконання завдань оперативними службами до роботи будуть залучені комунальні служби”, — йдеться в повідомленні.

Водночас голова Одеської ОВА Олег Кіпер написав, що росіяни поцілили у приватний сектор обласного центру, де велика кількість житлових будинків.

“Внаслідок атаки сталося загорання триповерхової будівлі та двох легкових автомобілів поруч. Пожежу оперативно ліквідували наші вогнеборці. Також пошкоджено більше десяти приватних будинків. Попередньо – люди не постраждали”, — зазначив Кіпер.