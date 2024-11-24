О 3:15 Київська обласна адміністрація написала, що працює ППО.

“Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО”, — йшлося в дописі.

Сили Оборони виявили та знешкодили понад десяток безпілотників, які загрожували столиці.

Суспільне о 5:26 повідомило, що в столиці лунають вибухи.

За попередніми даними КМВА, в столиці обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила.