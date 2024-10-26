Про це повідомили Повітряні сили ЗС України у Telegram-каналі.
Зазначається, що радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 98 засобів повітряного нападу противника, а саме:
- 3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із території тимчасово окупованого Криму);
- 2 керованих авіаційних ракет Х-59 (із повітряного простору в Брянської обл. – Росія);
- 2 ракет невстановленого типу (із Бєлгородської обл. – Росія);
- 91 ворожого БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел – Росія).
Відомо, що ракетами ворог вдарив по об’єктах цивільної інфраструктури Сумщини та Дніпра. На жаль, є загиблі серед цивільного населення.
В результаті протиповітряного бою станом на 12:00 підтверджено збиття 44 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Курській областях.
“Один БпЛА вийшов з повітряного простору в напрямку Білорусі. 44 російських безпілотники локаційно втрачено, ще один ворожий БпЛА – в повітряному просторі України”, – йдеться у повідомленні.
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