У ніч на 26 жовтня 2024 року (із 19:00 п'ятниці, 25 жовтня) російські війська атакували Україну ракетами різних типів, ударними БпЛА типу “Shahed” та дронами невстановленого типу. Станом на 12:00 підтверджено збиття 44 ворожих БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України у Telegram-каналі.

Зазначається, що радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 98 засобів повітряного нападу противника, а саме:

3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із території тимчасово окупованого Криму);

2 керованих авіаційних ракет Х-59 (із повітряного простору в Брянської обл. – Росія);

2 ракет невстановленого типу (із Бєлгородської обл. – Росія);

91 ворожого БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел – Росія).

Відомо, що ракетами ворог вдарив по об’єктах цивільної інфраструктури Сумщини та Дніпра. На жаль, є загиблі серед цивільного населення.

В результаті протиповітряного бою станом на 12:00 підтверджено збиття 44 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Курській областях.

“Один БпЛА вийшов з повітряного простору в напрямку Білорусі. 44 російських безпілотники локаційно втрачено, ще один ворожий БпЛА – в повітряному просторі України”, – йдеться у повідомленні.