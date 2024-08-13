Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.
“Ворожі війська протягом усього дня не полишали у спокої Нікопольщину. Били по райцентру, Марганецькій, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах”, — йдеться у дописі.
За словами Лисака, внаслідок обстрілів поранення отримав 33-річний чоловік. Також пошкоджені транспортне і приватне підприємства. На останньому через атаку виникла пожежа, яку вже вдалося приборкати. Зайнялася й приватна оселя.
“Дісталося сьогодні й одній з громад Криворіжжя. Агресор випустив по ній десяток артснарядів. Спалахнула суха трава. Загоряння вже ліквідували”, — повідомив глава ОВА.
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