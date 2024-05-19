Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 19.05.24 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 492290 (+1210) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 7576 (+16) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 14630 (+35) од,
артилерійських систем / artillery systems – 12687 (+48) од,
РСЗВ / MLRS – 1074 (+3) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 803 (+2) од,
літаків / aircraft – 354 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10155 (+47),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2204 (+1),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од,
підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 17251 (+82) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 2077 (+2)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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