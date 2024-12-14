Про це йдеться у звіті Генштабу.
За його інформацією, за останню добу втрати ворога склали:
особового складу 1040 осіб,
танків 2 од,
артилерійських систем 24 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня 53,
автомобільної техніки та автоцистерн 40 од,
спеціальна техніка 2.
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