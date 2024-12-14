Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.24 орієнтовно склали 761160 осіб.

Про це йдеться у звіті Генштабу.

За його інформацією, за останню добу втрати ворога склали:

особового складу 1040 осіб,

танків 2 од,

артилерійських систем 24 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня 53,

автомобільної техніки та автоцистерн 40 од,

спеціальна техніка 2.