Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.

Він зазначив, що російські війська здійснили три авіаційні удари по Темирівці.

Ще три обстріли противник зробив з РСЗВ, накривши території Новодарівки та Малої Токмачки.

Також росіяни завдали 160 артобстрілів по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір’я та Новодарівки..

Крім того, 226 безпілотників різної модифікації атакували Степногірськ, Приморське, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я та Новодарівку.

Також посадовець додав, що близько 17-ї години суботи, 16 листопада, росіяни завдали удар по населеному пункту Василівського району. Вибуховою хвилею та уламками знищено легкову автівку, а 41-річний чоловік отримав поранення.

“Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури”, – зазначив Федоров.